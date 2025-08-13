DAX24.260 +0,3%ESt505.400 +0,2%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.313 -1,0%Euro1,1679 -0,2%Öl65,81 +0,1%Gold3.343 -0,4%
Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

14.08.25 09:50 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,04 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im September stieg um 41 Cent auf 63,06 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Notierungen am Ölmarkt noch gefallen, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) die Prognose für die Nachfrage nach Rohöl wegen der schwächeren Weltwirtschaft erneut gesenkt hatte.

Am Ölmarkt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf das Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, das am Freitag im US-Bundesstaat Alaska auf dem Programm steht. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob US-Präsident Donald Trump den Kremlchef zu einem Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bewegen kann. Für den Ölmarkt sind mögliche Sanktionen von Bedeutung, die auch den russischen Ölhandel betreffen könnten./jkr/jsl/mis