DAX24.181 -0,1%Est505.739 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,1%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.148 +3,1%Euro1,1716 -0,1%Öl59,61 -0,2%Gold4.326 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Bank of Japan erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, FedEx im Fokus
Top News
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX geht mit minimalen Verlusten in den Handel Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX geht mit minimalen Verlusten in den Handel
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise wieder schwächer

19.12.25 09:03 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag wieder abgetaucht. Somit ist die jüngste Unterstützung durch die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela wieder abgeflaut. Aktuell laufen die Öl-Notierungen auf ihren zweiten Wochenverlust in Folge zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel im frühen Handel um 9 Cent auf 59,73 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kostete 55,99 Dollar und damit 16 Cent weniger. Bisher haben die Ölpreise in diesem Jahr um rund ein Fünftel nachgegeben.

Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, meint etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten./stk/stw