Verluste

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken.

Am Morgen haben sie leichte Verluste aus dem frühen asiatischen Handel deutlich ausgebaut. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel um 1,46 Dollar auf 64,16 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,98 Dollar und damit 1,33 Dollar weniger als am Vortag.

Seit Beginn der Woche haben die angekündigten Sanktionen der USA gegen die russische Ölindustrie die Notierungen nicht weiter gestützt. In der vergangenen Woche hatte der überraschende Schwenk in der Russland-Politik der US-Regierung den Preis für Brent-Öl aus der Nordsee noch um etwa vier Dollar je Barrel nach oben getrieben.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rücken derzeit die Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf dem Ölmarkt wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) auf eine wachsende Überversorgung auf dem Ölmarkt hingewiesen.

/jkr/jsl/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)