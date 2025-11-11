DAX23.988 +0,1%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,29 +0,4%Gold4.141 +0,6%
Wenige Impulse

Warum die Ölpreise etwas nachgeben

11.11.25 09:56 Uhr
Darum tendieren die Ölpreise etwas tiefer | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gefallen.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar sank um 19 Cent auf 63,89 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember gab um 21 Cent auf 59,92 Dollar nach.

Am Markt warten die Anleger auf neue Prognosen zur weiteren Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl aus dem Weltmarkt. Am Mittwoch steht der Monatsbericht der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf dem Programm. Zuletzt hatten Opec-Staaten gemeinsam mit anderen im Verbund Opec+ organisierten Staaten mehrfach ihre Fördermengen erhöht.

Im weiteren Verlauf der Woche werden auch Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet. Diese hatte zuletzt vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt gewarnt.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

