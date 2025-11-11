Warum die Ölpreise etwas nachgeben
Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gefallen.
Werte in diesem Artikel
Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar sank um 19 Cent auf 63,89 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember gab um 21 Cent auf 59,92 Dollar nach.
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Am Markt warten die Anleger auf neue Prognosen zur weiteren Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl aus dem Weltmarkt. Am Mittwoch steht der Monatsbericht der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf dem Programm. Zuletzt hatten Opec-Staaten gemeinsam mit anderen im Verbund Opec+ organisierten Staaten mehrfach ihre Fördermengen erhöht.
Im weiteren Verlauf der Woche werden auch Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet. Diese hatte zuletzt vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt gewarnt.
/jkr/jsl/mis
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
Weitere Ölpreis (Brent) News
Bildquellen: Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com