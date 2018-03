NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien des Pharmakonzerns Roche von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 260 auf 230 Franken gesenkt. Die Markterwartungen in puncto Profitabilität könnten sinken, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Experten verwiesen unter anderem auf den Einfluss von Nachahmerprodukten für Biopharmazeutika (Biosimilars) und den intensiveren Wettbewerb bei Lungenkrebsmedikamenten./la/gl



