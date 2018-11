LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 15,10 auf 14,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er reduziere die Annahmen für die Bruttomargen in der Vermögensverwaltung der schweizerischen Großbank, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem rechne er mit einem schwächeren Wachstum des verwalteten Vermögens als das Management dies prognostiziere./bek/la



Datum der Analyse: 22.11.2018



