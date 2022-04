ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Franken belassen. In einem schwierigen Umfeld sei der Industriekonzern auf dem Weg zur Erreichung der gesetzten Ziele, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal dürften solide verlaufen sein, gestützt vor allem von einer guten Auftragslage. ABB sei eine seltene Chance für Anleger, weil sich starke Fundamentaldaten mit Restrukturierungsfantasie paarten./bek/tih