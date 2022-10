FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 28 auf 26,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray passte sein Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Abspaltung der Turbolader-Sparte Accelleron an./tih/ajx