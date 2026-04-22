ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

84,20 EUR +0,34 EUR +0,41 %
STU
84,76 EUR +0,78 EUR +0,93 %
HAML
Marktkap. 146,83 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

08:01 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ABB (Asea Brown Boveri)
84,20 EUR 0,34 EUR 0,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 65 auf 70 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Phil Buller passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an den guten Jahresstart und die erhöhten Ziele des Automatisierungskonzerns an. Er stellt jedoch infrage, dass die bereits überdurchschnittliche Bewertung in den kommenden zwölf bis achtzehn Monaten weiter anziehen kann./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:11 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
08:01 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
22.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

