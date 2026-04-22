ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 65 auf 70 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Phil Buller passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an den guten Jahresstart und die erhöhten Ziele des Automatisierungskonzerns an. Er stellt jedoch infrage, dass die bereits überdurchschnittliche Bewertung in den kommenden zwölf bis achtzehn Monaten weiter anziehen kann./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
