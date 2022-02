NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Der Automationskonzern mache langsame aber beständige Fortschritte, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einigen sei dies vielleicht nicht genug, er schätze das Unternehmen aber genau dafür./tih/bek