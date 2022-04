NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. ABB sei ein Elektrotechnik-Schwergewicht und zeichne sich durch das stärkste Umstrukturierungspotenzial in der Investitionsgüterbranche aus, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx