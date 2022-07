NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Analyst Sebastian Kuenne verwies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion auf die Mitteilung des Technologiekonzerns, das neu unter dem Namen Accelleron laufende Geschäft mit Turboladern über eine Abspaltung an die schweizerische Börse bringen zu wollen. Als nächstes stehe nun der Börsengang (IPO) von E-Mobility auf der Liste, der im letzten Monat auf Eis gelegt wurde. Er sieht zudem ein IPO nach wie vor als die wahrscheinlichste Lösung an./ck/he