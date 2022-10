NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Das starke dritte Quartal und leicht über den Erwartungen liegende Signale für das vierte ließen etwas Spielraum nach oben beim Jahresausblick, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis