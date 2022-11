NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Dass sich nun Investoren an dem an die Börse strebenden Geschäft mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge beteiligten, sei ein guter Schritt des Industriekonzerns, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der nun auf Basis der sogenannten "Pre-IPO-Privatplatzierung" zutage getretene Wert für die Sparte liege aber am unteren Ende der Spanne, die er in seinem Bewertungsmodell angesetzt habe./la/mis