Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,76 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Nach den personellen Veränderungen auf zahlreichen Führungspositionen der europäischen Nahrungsmittel-Einzelhändler gehe er nach Gesprächen mit dem Ahold-Management davon aus, dass der Supermarktbetreiber seine Jahresziele erreichen werde, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
35,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
35,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|13:11
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research