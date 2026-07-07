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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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35,81 EUR -0,43 EUR -1,19 %
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Marktkap. 31,76 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

13:11 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
35,81 EUR -0,43 EUR -1,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Nach den personellen Veränderungen auf zahlreichen Führungspositionen der europäischen Nahrungsmittel-Einzelhändler gehe er nach Gesprächen mit dem Ahold-Management davon aus, dass der Supermarktbetreiber seine Jahresziele erreichen werde, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
35,87 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
35,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

13:11 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
03.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
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