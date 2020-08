FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 79 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dieses sei erheblich von den Lockdown-Maßnahmen in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie gekennzeichnet gewesen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Flugzeugbauer habe seine Erwartungen deutlich verfehlt./bek/mis