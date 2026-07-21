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Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

09:01 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
205,30 EUR 6,16 EUR 3,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach mittelfristigen Zielvorgaben des Flugzeugbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese seien von Vorsicht geprägt, so dass es durchaus Luft über die Ziele hinaus gebe, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Rückenwind verleihe ein fünf Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm. Im Umfang liege das etwas unter ihrer Prognose, zeitlich komme es aber früher./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
203,25 €		 Abst. Kursziel*:
-1,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
205,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,58%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

09:01 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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