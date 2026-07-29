AIXTRON Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers habe die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Craig A McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,38 €
|Abst. Kursziel*:
103,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
97,46%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|13:31
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|13:31
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|13:31
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG