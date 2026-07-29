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AIXTRON Aktie

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AIXTRON Aktien-Sparplan
35,45 EUR +2,42 EUR +7,33 %
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Marktkap. 4,21 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
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Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

13:31 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
35,45 EUR 2,42 EUR 7,33%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers habe die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen, schrieb Craig A McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,38 €		 Abst. Kursziel*:
103,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
97,46%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

13:31 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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