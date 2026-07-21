Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

14:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. James Hooper wertet das zweite Quartal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als "stetigen Fortschritt in einem schwierigen Umfeld". Er hält die unveränderte Prognose des Farbenherstellers für das Gesamtjahr für glaubwürdig. Sein Optimismus basiere ohnehin mehr auf dem zu negativ geprägten Analystenkonsens denn auf rosigen Zukunftserwartungen./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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