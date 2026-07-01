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Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

09:16 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
310,70 EUR 1,90 EUR 0,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 351,99		 Abst. Kursziel*:
26,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 354,98		 Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 432,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

09:16 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
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22.05.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.05.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
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