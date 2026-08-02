Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,78 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Die drei Hyperscaler Alphabet, Amazon und Microsoft hätten einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Update zum Thema Mega-Clouds nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies darauf, dass KI einen Nachfrageschub sowohl bei klassischen Cloud- als auch bei KI-Workloads ausgelöst habe. Investitionsausgaben und Monetarisierung nähmen Fahrt auf, resümierte er./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 445,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 372,29
|Abst. Kursziel*:
19,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 366,93
|Abst. Kursziel aktuell:
21,28%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 420,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|15:56
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|15:56
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|15:56
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.19
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.08
|Alphabet A (ex Google) sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.08
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Nasd@q Inside
|16.03.07
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionärsbrief
|08.03.06
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionär
|24.07.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG