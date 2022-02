Aktie in diesem Artikel Amazon 2.659,50 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum vierten Quartal von 4700 auf 4550 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Online-Händler dürfte in Nordamerika solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl rechnet der Experte mit einem vorsichtigen Gewinnausblick (Ebit) für das erste Jahresviertel 2022./la/he