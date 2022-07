Aktie in diesem Artikel Amazon 120,94 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Amazon von 170 auf 160 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jeder wisse um Verbraucherstimmung, Normalisierung des Onlinehandels und Währungsgegenwind, schrieb Analyst Mark Shmulik in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der US-Onlinehändler. Entscheidend sei, ob die Quartalsergebnisse ausreichend gut seien für Erleichterungsrallys. Shmulik geht aber grundsätzlich davon aus, dass Rezessionssorgen die Anleger noch länger begleiten, möglicherweise bis ins Jahr 2023 hinein. Amazon sei allerdings die erste Adresse für Onlinekäufe./ag/ck