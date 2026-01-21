DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.502 +0,7%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.447 +1,0%Bitcoin 76.414 -0,2%Euro 1,1744 +0,5%Öl 64,06 -1,9%Gold 4.913 +1,7%
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie

Marktkap. 29,24 Mrd. EUR

KGV 4,46 Div. Rendite 9,41%
JP Morgan Chase & Co.

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

19:31 Uhr
AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Aktie in diesem Artikel
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
1.988,50 EUR -7,00 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Maersk nach einer Expertenrunde mit dem auf Schifffahrt spezialisierten Beratungsunternehmen Drewry auf "Underweight" belassen. Die Kontraktraten zwischen Europa und Asien deuteten auf einen starken Rückgang, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dogani gibt sich vorsichtig für den Teilsektor der Containerschifffahrt und sieht erhebliche Risiken für die Gewinne. Die Maersk-Aktie versah sie zudem mit dem Status "Negative Catalyst Watch", womit sie mit Blick auf die Anfang Februar erwarteten Jahreszahlen mit eher negativen Nachrichten rechnet./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
1.998,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13.000,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

19:31 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

finanzen.net Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Sinkende Gewinne
finanzen.net Lufthansa-Aktie mit Erholungsrally - Morgan Stanley positiv - Koop mit Amadeus IT
finanzen.net AP Moeller - Maersk A-S (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx Trotz Umsatzrückgang: Moller-Maersk hebt Jahresprognose an - Aktie fällt
finanzen.net Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net AP Moeller - Maersk A-S (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GlobeNewswire Transactions in connection with share buy-back program
GlobeNewswire Transactions in connection with share buy-back program
GlobeNewswire Transactions in connection with share buy-back program
GlobeNewswire Transactions in connection with share buy-back program
GlobeNewswire Transactions in connection with share buy-back program
GlobeNewswire Interim Report Q1 2025
GlobeNewswire Transactions in connection with share buy-back program
GlobeNewswire Transactions in connection with share buy-back program
