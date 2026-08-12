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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

19:56 Uhr
AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Aktie in diesem Artikel
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2.533,00 EUR 198,00 EUR 8,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9200 auf 10000 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das zweite Quartal sei beeindruckend ausgefallen und die Reederei stehe zudem vor einem starken dritten Quartal, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach dem Bericht der Dänen. Sie sieht noch Spielraum für eine weitere Anhebung der Gewinnprognose für 2026. Die Stimmung sei jedoch auf ihrem Höhepunkt, sodass Vorsicht angebracht sei./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10.000,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
2.550,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13.000,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

19:56 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Sell Goldman Sachs Group Inc.
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