FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Rückenwind im Kerngeschäft des Stahlkonzerns halte an, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Randgeschäfte hätten deutlich aufgewertet./ajx/ag