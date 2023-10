Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

25.10.23

Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 21,11 EUR 0,20 EUR 0,96% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal mit Blick auf eine etwaige Konsolidierung auf dem US-Stahlmarkt auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bislang gelte Cleveland Cliffs als einziger gesicherter Kaufkandidat für US Steel, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Einsteigen von ArcelorMittal in eine solche Konsolidierung sei jedoch nicht gänzlich auszuschließen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 07:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com