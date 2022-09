Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 19,92 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die neue Produktionsstätte des Stahlkonzerns in Hazira sei vielversprechend, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings steige das Risiko eines weiteren Investitionsbedarfs./mf/gl