LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 34 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Abbau von Lagerbeständen sei ein weiterer Punkt, der im Stahlsektor wohl für eine Abkühlung der Nachfrage sorgen werde, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal in der Branche dürfte derweil von der Kosteninflation dominiert werden./tih/tav