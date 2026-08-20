Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,2 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
AI Analyse
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Green sprach am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung von einem soliden Mietwachstum auf vergleichbarer Basis. Zudem habe der Immobilienkonzern seine Aktienrückkäufe vorangetrieben. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Obendrein erinnerte er aber auch daran, dass der Verschuldungsgrad weiter hoch sei./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1,98 €
|Abst. Kursziel*:
66,67%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,20%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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