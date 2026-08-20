Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,2 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
AI Analyse
Aroundtown SA Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Das Bürogeschäft sei mit Leerständen auf Rekordniveau schwach gewesen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen. Dies gelte insgesamt für die meisten der entscheidenden Kennziffern (KPI) für das operative Geschäft. Dabei verwies sie obendrein auf Druck durch die hohe Verschuldung. Erfreulich seien derweil die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
2,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,15%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
2,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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