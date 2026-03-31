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ISIN IT0000062072

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Symbol ARZGF

Jefferies & Company Inc.

Assicurazioni Generali Buy

11:11 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
38,45 EUR 1,12 EUR 3,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Italiener hätten die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, schrieb Philip Kett am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,35 €		 Abst. Kursziel*:
-25,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,88%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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