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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

13:11 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
149,00 EUR 2,80 EUR 1,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Daten der ZENITH-HP-Studie zum experimentellen Wirkstoff und selektiven ETA-Antagonisten Zibotentan sähen vielversprechend aus, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich der kardiovaskulären Medikamente stärke die Wachstumsfähigkeit des Pharmakonzerns über das Jahr 2030 hinaus./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
149,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
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07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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