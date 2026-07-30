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Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

08:01 Uhr
AUMOVIO Hold
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
41,25 EUR 0,05 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW von 43,20 auf 46,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein wichtiger, potenziell negativer Kurstreiber sei ausgebremst worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein großer Unsicherheitsfaktor werde damit von der Aktie genommen. Er bleibt aber bei seiner neutralen Bewertung wegen der fundamentalen Aussichten in den kommenden Jahren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,85 €		 Abst. Kursziel*:
16,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
41,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,48%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

08:01 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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07.07.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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