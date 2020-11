FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Trotz der aus seiner Sicht attraktiven Bewertung habe sich die Aktie in letzter Zeit eher schwach entwickelt, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Montag vorliegenden Studie./ssc/mis