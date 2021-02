ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für British American Tobacco nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3920 Pence belassen. Auch der Tabakkonzern sei von den Lockdowns wegen der Lungenkranheit Covid-19 nicht verschont geblieben, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management sei aber zuversichtlich, dass sich das Wachstum in diesem Jahr wieder beschleunigt./bek/tih