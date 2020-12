NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Nach intensivem Austausch mit den Unternehmen habe man eine Liste nach ESG-Gesichtspunkten (Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance) für den Konsumsektor aufgestellt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Tabakkonzern liege dabei trotz Bemühungen auf den hinteren Plätzen, was auch an den Produkten liege./mf/nas