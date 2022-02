NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat British American Tobacco (BAT) von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 3300 Pence belassen. Die Aktie des Tabakkonzerns erscheine mit Blick auf die Sorgen wegen des Volumenrückgangs im Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten sowie wegen der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG) nicht mehr extrem unterbewertet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ck