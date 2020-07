Aktie in diesem Artikel Bayer 62,84 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Da sich selbst nach der Ankündigung einer Einigung im US-Glyphosat-Streit die Bewertung des Konzerns an der Börse weiter verschlechtert habe, könnten ein Übernahme- oder Aufspaltungsszenario oder ein Managementwechsel wahrscheinlicher werden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/jha/