FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das habe vor allem an der Sparte Crop Science gelegen./bek/gl