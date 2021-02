Trading Idee

Milliardenverlust und gesenkte Dividende: Das Jahr 2020 ist für Bayer gründlich in die Hose gegangen. In dem Milliardenverlust sind aber bereits hohe Rückstellungen für die Glyphosat-Klagen in den USA enthalten. Die Hoffnung, dass die Belastungsfaktoren der Vergangenheit nun abgearbeitet sind, dürfte der deutlich unter den einstigen Höchstständen notierenden Aktie wieder zu einer Gegenreaktion verhelfen.