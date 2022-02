Aktie in diesem Artikel Bayer 54,00 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Bayer 54,00 EUR -0,33% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nubeqa sei in Kombinationstherapie auf dem Weg zur Standardmedikation bei bestimmten Prostatakrebserkrankungen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich einer Infoveranstaltung der Leverkusener./ag/mis