Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Medieninterview mit Finanzchef Wolfgang Nickl auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Anders als erwartet seien die Vergleiche in den US-Klagefällen von Anlegern nicht honoriert worden, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese fürchteten hauptsächlich, dass verbleibende Fälle für Bayer teurer werden könnten. In der Zwischenzeit sollte der Fokus nun wieder stärker in Richtung Fundamentaldaten gehen - mit befürchteten Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal./tih/ajx

