NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das zweite Quartal des Konzerns sei gewinnseitig besser, umsatzseitig schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen dürften angesichts des gesenkten Ausblicks fallen./mf/bek