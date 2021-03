Aktie in diesem Artikel Bayer 53,43 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach einem Gespräch mit einer US-Expertin über Umweltrisiken betreffende Rechtsstreitigkeiten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. In dem Gespräch sei es um die Sicht von Jennifer Mohamed zu den anstehenden Glyphosat-Anhörungen und künftige Prozessausgänge für Bayer gegangen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Mohamed hält es für wahrscheinlich, dass die zwei Milliarden US-Dollar schwere Ausgleichszahlung in der auf den 12. Mai verschobenen Anhörung akzeptiert wird. Das Risiko für weitere Gerichtsverfahren sei zwar gegeben, aber gering./ck/tih