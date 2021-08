Aktie in diesem Artikel Bayer 46,49 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe mit dem Umsatz sowie mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, mit dem um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber enttäuscht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gleiche Bild für die drei Kennziffern zeige der angehobene Jahresausblick./gl/bek