NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Bayer nach einer US-Gerichtsanhörung zum geplanten Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Richter Chhabria sei immer noch nicht vom Vergleichsvorschlag überzeugt und habe auch vorgeschlagen, dass die Streitparteien den Vorschlag überarbeiten sollten, schrieb Analyst Vincent Andrews in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor einer vorläufigen Zustimmung des Richters brauche es wohl noch einige Anpassungen der geplanten Regelungen./mis/gl