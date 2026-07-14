BBVA Aktie
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Marktkap. 123,57 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
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BBVA Buy
08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
22,40 EUR -0,06 EUR -0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen BBVA am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie sehen vor allem Potenzial für das Geschäft der Bank in Mexiko./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,59 €
|Abst. Kursziel*:
19,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,54%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|14.07.26
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|10.07.26
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|03.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG