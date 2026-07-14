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ISIN ES0113211835

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Symbol BBVXF

Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

08:01 Uhr
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen BBVA am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie sehen vor allem Potenzial für das Geschäft der Bank in Mexiko./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,59 €		 Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,54%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

14.07.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
10.07.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
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