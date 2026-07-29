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BBVA Aktie

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BBVA Aktien-Sparplan
23,76 EUR +1,19 EUR +5,27 %
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22,12 CHF +0,90 CHF +4,23 %
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Marktkap. 128,32 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
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WKN 875773

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ISIN ES0113211835

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Symbol BBVXF

JP Morgan Chase & Co.

BBVA Overweight

15:06 Uhr
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
23,76 EUR 1,19 EUR 5,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,70 Euro belassen. Die Resultate der spanischen Bank seien hinreichend gut, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienrückkauf komme früher als gedacht./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,58 €		 Abst. Kursziel*:
0,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,25%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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