BBVA Aktie
Marktkap. 128,32 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,70 Euro belassen. Die Resultate der spanischen Bank seien hinreichend gut, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienrückkauf komme früher als gedacht./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,58 €
|Abst. Kursziel*:
0,51%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,25%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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