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SMC Research

Bio-Gate Halten

08:34 Uhr
Bio-Gate Halten
Aktie in diesem Artikel
Bio-Gate AG
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Bei Bio-Gate entwickeln sich die Geschäftszahlen nach Darstellung von SMC-Research in die richtige Richtung, aber langsamer als erwartet, was zu Kapitalbedarf führt. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Modell angepasst und sieht die Aktie weiter als Halteposition mit deutlichem Potenzial, wenn ein klarer Trend Richtung Break-even sichtbar wird.

Bei Bio-Gate gehe die Entwicklung laut SMC-Research weiter in die richtige Richtung, auch wenn die Fortschritte etwas langsamer seien als erhofft. Im letzten Jahr habe der Konzernumsatz um 5 Prozent auf 7,4 Mio. Euro gesteigert und der EBITDA-Verlust von -1,3 auf -0,9 Mio. Euro reduziert werden können. Ertragsseitig habe das Unternehmen dabei von einer Forschungszulage profitiert.

Für die laufende Periode erwarte das Management einen Umsatz in einer Bandbreite von -7 bis +7 Prozent um den Vorjahreswert. Sofern die Erlöse zumindest das Vorjahresniveau erreichen, solle auch eine Verbesserung von EBITDA und Nettoergebnis erzielt werden.

Aus den Planungen leite sich ein weiterer Finanzierungsbedarf ab. Um den Kurs für Eigenkapitalmaßnahmen wieder über die Schwelle von 1,00 Euro zu heben, solle die Hauptversammlung einen Kapitalschnitt im Verhältnis 5 zu 1 beschließen, anschließend solle eine Bezugsrechtskapitalerhöhung um 0,65 Mio. Aktien durchgeführt werden. Für Aktionäre, die an der Maßnahme nicht teilnehmen, ergebe sich daraus eine deutliche Verwässerung. Zeichne man hingegen neue Anteilsscheine entsprechend der Quote, bleibe der Anteil unverändert.

Die Analysten halten den Schritt für notwendig, um eine gesunde Basis zur Erreichung der Profitabilität zu schaffen. Mittelfristig billigen sie insbesondere der Beschichtung von Humanimplantaten weiter ein großes Potenzial zu, das nach einer umfassenden Modellaktualisierung jetzt zu einem fairen Wert von 1,80 Euro (bislang: 2,60 Euro) führe. Ihr Urteil laute trotzdem weiter „Hold“, bis ein klarer Trend zur Erreichung des Break-even sichtbar werde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.6.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 10.06.2026 um 18:25 Uhr fertiggestellt und am 11.06.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-11-SMC-Update-Bio-Gate_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bio-Gate Halten

Unternehmen:
Bio-Gate AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
1,80 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
0,65 €		 Abst. Kursziel*:
174,81%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
172,73%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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